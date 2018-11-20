GÜNCELLEME - Jandarma ve Deniz Kuvvetleri personeline FETÖ operasyonu

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen Jandarma Genel Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 8'i muvazzaf 92 kişiden 66'sı gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, örgütün mahrem yapılanmasıyla sabit telefonlardan irtibat halinde olduğu tespit edilen Jandarma Genel Komutanlığından 24 üsteğmen ve 32 teğmen ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 1 üsteğmen ve 35 astsubay hakkında soruşturma başlattı.

Bunun üzerine polis ekipleri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 28 ve Jandarma Genel Komutanlığından 38 olmak üzere 66 şüpheliyi gözaltına aldı.