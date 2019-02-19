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GÜNCELLEME - Jandarma Genel Komutanlığı personeline FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan Jandarma Genel Komutanlığında görevli 52 muvazzaf astsubaydan 30'u yakalandı GÖZALTI SAYISI EKLENDİ

19 Şubat 2019 Salı 10:57
GÜNCELLEME - Jandarma Genel Komutanlığı personeline FETÖ operasyonu

ANKARA (AA) - Başkentte Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, haklarında yakalama kararı verilen Jandarma Genel Komutanlığında görevli 52 muvazzaf astsubaydan 30'u gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve daha önceki operasyonlarda etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhisleri ile FETÖ ile irtibatları belirlenen 52 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Tamamı muvazzaf şüphelilerden 30'u Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Öte yandan, gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 10:57
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  2. FETÖ
  3. gözaltı
  4. Jandarma Genel Komutanlığı

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