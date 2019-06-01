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GÜNCELLEME - İzmir'deki elektronik kelepçeli sanık cinayetinde 5 gözaltı

"Organize suç örgütü" davasında elektronik kelepçe takılarak adli kontrol şartı uygulanan iş insanı Ahmet Kurtuluş'un hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin aralarında asli fail olduğu öne sürülen zanlının da bulunduğu 5 şüpheli yakalandı - Emniyetteki ifadesinde suçu itiraf ettiği öğrenilen şüphelinin gösterdiği yerde, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile dolu şarjör gömülü halde bulunduGÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

01 Haziran 2019 Cumartesi 17:40
GÜNCELLEME - İzmir'deki elektronik kelepçeli sanık cinayetinde 5 gözaltı

İZMİR (AA) - İzmir'de, "organize suç örgütü" davasında elektronik kelepçe takılarak adli kontrol şartı uygulanan iş insanı Ahmet Kurtuluş'un yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile şarjör de ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah 03.00'de Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda İstihbarat, Terör ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla geniş çaplı operasyon başlattı.

Çevik Kuvvet ve Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 3 ayrı adrese baskın düzenlendi.

Baskında, polis yeleğiyle Ahmet Kurtuluş'un evinin bulunduğu siteye girerek cinayeti işlediği iddia edilen Y.T (37) ile aynı evde bulunan H.A'nın da aralarında olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, İzmir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

- Suçu itiraf etti

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenilen Y.T, olayda kullandığını söylediği tabancanın gömülü olduğu yer ve cinayet sırasında giydiği polis yeleğini attığı çöp konteynerine ilişkin bilgi verdi.

Konak ilçesindeki bir bölgede toprağa gömülü olarak bulunan tabanca ve dolu şarjör, kriminal incelemeye gönderildi, polis yeleği ise çöp konteynerinde bulunamadı.

Öte yandan, polisin yaptığı çalışmada, İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen "organize suç örgütü" davasında firari sanık örgüt elebaşı Serkan Kurtuluş'un azmettirici olabileceğine dair bulgular elde edildiği öğrenildi.

Gürcistan'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Kurtuluş'un iadesi için gerekli girişimlerde bulunulacağı belirtildi.

- Organize suç örgütü davasında yargılanıyordu

Hakkında elektronik kelepçe takılarak adli kontrol tedbiri uygulanan Ahmet Kurtuluş, İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen "organize suç örgütü" davasında, firari örgüt elebaşı Serkan Kurtuluş ile 7'si tutuklu 69 sanık arasında bulunuyordu.

İddianamede, sanıklara "suç işlemek amacıyla çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurma, yönetme ve örgüte üye olma, örgüt kapsamında maddi menfaat elde etme amacı güderek tehdit, hakaret, silahla yaralama, öldürmeye teşebbüs, kurşunlama ve kasten adam öldürme" gibi suçlamalar yöneltilmişti.

Bazı devlet görevlilerinin suç örgütüyle bağlantıya geçerek FETÖ soruşturmalarını etkilediğine işaret edilen iddianamede, "Çeşitli üst düzey kamu görevlileri ile siyasetçiler arasında FETÖ soruşturmalarında haklarında işlem yapılan iş adamlarına yönelik menfaat temini saikiyle ve örgütlü hareket edildiği, bir nevi kamuoyundaki tabirle 'FETÖ borsası' olduğu kuşkusu uyanmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

Narlıdere ilçesinde dün üzerinde polis yeleği bulunan bir şüpheli, güvenlik görevlisine denetimli serbestlik bürosunda görev yaptığını söyleyerek girdiği sitedeki dairesinde Kurtuluş'u silahla yaralamıştı.

Şüpheli yaya olarak kaçmış, hastaneye kaldırılan Ahmet Kurtuluş kurtarılamamıştı.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 17:40
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