GÜNCELLEME - İzmir'de zeytinlik alanda yangın Bayındır ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındıYANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayındır ilçesinde zeytinlik ve bahçelerin bulunduğu alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Alınan bilgiye göre, Bayındır ilçesi Balcılar Mahallesi'ndeki zeytinlik ve bahçelik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 12 arazöz ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık dört saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

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