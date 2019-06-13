0553 313 94 23

GÜNCELLEME - İzmir'de zeytinlik alanda yangın

Karabağlar ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü- Rüzgarın etkisiyle alevlerin sıçradığı evdeki kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ VE DETAY EKLENDİ

13 Haziran 2019 Perşembe 18:01
GÜNCELLEME - İzmir'de zeytinlik alanda yangın

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde zeytinlik alanda çıkan ve bölgedeki 3 katlı bir eve de sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Fahrettin Altay Mahallesi'nde bulunan Mehmetçik Anıtı yakınındaki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 4 arazöz ve bir helikopterle müdahale edildi.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler bölgedeki bir ev ile kömürlüğe de sıçradı. Molla Gürani Sokak'ta bulunan 3 katlı ev tahliye edildi.

Evde bulunan yaşlı kadın ise itfaiye ekiplerince balkona uzatılan sepetli merdiven yardımıyla kurtarıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Evin bahçesinde biri yavru iki köpek de bulundukları yerden alınarak güvenli bölgeye götürüldü.

Askeri lojmanların da bulunduğu bölgede yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Mahalle sakinlerinden Oral Karakuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çam ağaçlarının kozalaklarından sıçrayan alevlerin evlerinin yanındaki kömürlük ve kiler olarak kullandıkları yapıya da sıçradığını belirterek "Çok şükür evimizde bir şey yok. Kendimizi bir anda dışarı attık. Canımızı zor kurtardık." dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 18:01
  1. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü
  2. söndürme çalışması
  3. Yangın
  4. zeytinlik alan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Edirne'de 247 düzensiz göçmen yakalandı
    1. Edirne'de 247 düzensiz göçmen..
    2. Borsa, günü düşüşle tamamladı
    3. Çalıştıkları şantiyeden 250 bin TL’lik..
    4. Enes Batur kaç yaşında? Enes Batur..
    5. Milli Görüşçülerden flaş 23 Haziran..
    6. Akyurt’ta ekili alanlar zarar gördü
    7. Bilim ve Kültür Merkezi’nde mezuniyet..
    8. 30’uncu yılı çay ve simitle kutladılar
    9. MTOSB öğrencileri ‘model uçak’ üretti
    10. Askeralma Kanun Teklifi TBMM Genel..
    11. Satın alınan konutlar üçüncü şahıslara..
    12. Gece bekçileri güven veriyor
    13. Ödemiş Belediyesi çalışanlarından..
    14. Altındağ’da okuma yazma öğrenen..
    15. Askerlikle ilgili flaş gelişme! Kabul..
    16. Hak-İş Konfederasyonu’nun Bolu-Ankara..
    17. ÖTO’dan birleştirici adımlar
    18. Öğrencilerden ‘Yöresel Yemek Şenliği’
    19. TBMM Genel Kurulu
    20. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç:
    21. GÜNCELLEME - İzmir'de zeytinlik alanda..
    22. Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan..
    23. Cumhur Frankfurt’tan 'inşaatçı'..
    24. Engellilerin akülü araba sevinci
    25. Sultangazi’de mülkiyet ve planlama..
    26. Hakkari’de 1. Kamu Üniversite-Sanayi..
    27. Doluya battaniyeli önlem
    28. Çaycuma Belediye Meclisinden tarihi..
    29. Özel Çocuklar yaz şenliklerindecoştu
    30. Vali Aykut Pekmez, il özel idaresi..
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu