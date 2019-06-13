GÜNCELLEME - İzmir'de zeytinlik alanda yangın

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde zeytinlik alanda çıkan ve bölgedeki 3 katlı bir eve de sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.



Fahrettin Altay Mahallesi'nde bulunan Mehmetçik Anıtı yakınındaki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 4 arazöz ve bir helikopterle müdahale edildi.



Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler bölgedeki bir ev ile kömürlüğe de sıçradı. Molla Gürani Sokak'ta bulunan 3 katlı ev tahliye edildi.



Evde bulunan yaşlı kadın ise itfaiye ekiplerince balkona uzatılan sepetli merdiven yardımıyla kurtarıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Evin bahçesinde biri yavru iki köpek de bulundukları yerden alınarak güvenli bölgeye götürüldü.



Askeri lojmanların da bulunduğu bölgede yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Mahalle sakinlerinden Oral Karakuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çam ağaçlarının kozalaklarından sıçrayan alevlerin evlerinin yanındaki kömürlük ve kiler olarak kullandıkları yapıya da sıçradığını belirterek "Çok şükür evimizde bir şey yok. Kendimizi bir anda dışarı attık. Canımızı zor kurtardık." dedi.

