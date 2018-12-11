GÜNCELLEME - İzmir'de sirke fabrikasına yapılan sahte içki operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde sirke fabrikasına düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Tütün Mamülleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekiplerince, Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde bir sirke fabrikasında sahte içki imal edildiği bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Küçük yaştaki O.T, buradaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.



Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.G, M.E, A.D. ve M.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.A, Z.D, ve E.G. serbest bırakıldı.

Aliağa'daki Organize Sanayi Bölgesi'nde bir sirke fabrikasına dün düzenlenen operasyonda, yılbaşı öncesi piyasaya sürülmeye hazırlanmış 14 tonu şişelenmiş 11 tonu da şişelenmeye hazırlanmış 25 ton votka, 20 bin boş şişe, 80 bin kapak, 30 bin bandrol, 28 tonluk 4 tank; birer dolum, kapak ve etiket makinesi ile bir ton arıtma tuzu ele geçirilmişti.



Sirke üretme izni bulunan fabrikada imal edildiği belirlenen sahte içkiler bazı turistik bölgelere gönderilmişti.



Fabrikayı kiraladığı belirlenen M.D'yi yakalama çalışmaları sürüyor.



