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GÜNCELLEME - İzmir'de otomobil otobüs durağına girdi: 2 yaralı

Kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildiGÜVENLİK KAMERASI BİLGİSİ EKLENDİ

18 Temmuz 2019 Perşembe 15:31
GÜNCELLEME - İzmir'de otomobil otobüs durağına girdi: 2 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde otomobilin otobüs durağına girmesi sonucu iki kişi yaralandı.

A.A. (20) idaresindeki 35 BNM 88 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle Çamdibi Birlik Camisi önündeki otobüs durağına çarptı.

Kazada, durakta otobüs bekleyen Seval Y. ile Doğa A. yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi ve Bornova Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Sürücü A.A, Çamdibi Polis Merkezi'ne götürüldü.

Bu arada kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde otomobilin durağa çarpması ve kazayı görenlerin yaralılara müdahale için koşuşturmaları yer alıyor.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 15:31
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