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GÜNCELLEME - İzmir'de otluk alanda yangın

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar:- "Şu anda iki otelimizde yer alanları tahliye ediyoruz"- "Bir an önce bu felaketin son bulması için canla, başla çalışıyoruz"BELEDİYE BAŞKANININ AÇIKLAMASI VE DETAY EKLENDİ

30 Haziran 2019 Pazar 23:57
GÜNCELLEME - İzmir'de otluk alanda yangın

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Özdere Cumhuriyet Mahallesi Çukuraltı mevkisinde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere ilk etapta Menderes Belediyesi ekipleri müdahale etti.

Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de katıldığı söndürme çalışmaları, 17 arazöz ve 5 dozer ile sürdürülüyor.

Bu arada rüzgarın denize doğru esmesi nedeniyle dumandan etkilenen bazı otellerin tahliye edildiği belirtildi.

Yetkililer, yangın alanının genişleme ihtimalinin olduğunu bildirdi.

- "Canla başla çalışıyoruz"

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 22.30 civarında çıkan yangına belediye ekipleri olarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdiklerini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de yangına müdahale ettiğini aktaran Kayalar, şunları kaydetti:

"Şu anda iki otelimizde yer alanları tahliye ediyoruz. Havanın karanlık olması nedeniyle uçak ve helikopterle yangına müdahale gerçekleştirilemiyor. Şu an yol trafiğe kapatılmış durumda. Gümüldür yolu üzerinden ve Ahmetbeyli yolu üzerinden araç trafiği verilmekte. Rüzgarın etkisi çalışmaları zorlaştırsa da ekipler canla, başla yangını kontrol altına almaya çalışıyorlar. Umarız en kısa sürede yangını kontrol altına alabiliriz. Ne yazık ki, milli servetimiz, ciğerlerimiz yanıyor. Bir an önce bu felaketin son bulması için canla, başla çalışıyoruz."


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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 23:57
  1. Menderes
  2. Otluk alan
  3. Yangın

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