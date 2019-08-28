GÜNCELLEME - İzmir'de orman yangını Alaçatı'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındıYANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi'nde Alaçatı Port mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 8 arazöz ve 2 dozerle yangına müdahale edildi. Yerleşim alanlarını tehdit etmeyen yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.