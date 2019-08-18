GÜNCELLEME - İzmir'de orman yangını
Karabağlar ilçesinde çıkan yangına müdahale ediliyorDETAYLAR EKLENDİ18 Ağustos 2019 Pazar 14:39
İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan orman yangınına 4 helikopter ve 15 arazözle müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Karabağlar Tırazlı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına 4 helikopter ve 15 arazözle müdahale ediliyor.
Rüzgar nedeniyle alevlerin yayılma ihtimalinin bulunduğu, ekip sayısının artırılacağı öğrenildi.
Söndürme çalışmaları devam ediyor.
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