GÜNCELLEME - İzmir'de orman yangını Menderes'te yaklaşık bir hektarlık alana zarar veren orman yangını, kontrol altına alındıYANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde yaklaşık bir hektarlık alana zarar veren orman yangını, kontrol altına alındı. Efemçukuru mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktığını görenler, durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler, yangına iki helikopter ve 6 arazözle müdahale etti. Yaklaşık bir hektarlık alana zarar veren yangın, ekiplerin uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Alanda soğutma çalışmaları ise sürüyor.

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