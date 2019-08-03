GÜNCELLEME - İzmir'de orman yangını
Menderes'te yaklaşık bir hektarlık alana zarar veren orman yangını, kontrol altına alındıYANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:51
İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde yaklaşık bir hektarlık alana zarar veren orman yangını, kontrol altına alındı.
Efemçukuru mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktığını görenler, durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Ekipler, yangına iki helikopter ve 6 arazözle müdahale etti. Yaklaşık bir hektarlık alana zarar veren yangın, ekiplerin uğraşları sonucu kontrol altına alındı.
Alanda soğutma çalışmaları ise sürüyor.
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