GÜNCELLEME - İzmir'de orman yangını Karşıyaka ilçesinde çıkan yangın söndürüldüYANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangın ekiplerce söndürüldü. Karagöl Tabiat Parkı yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 5 helikopter ve 12 arazöz ile müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.

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