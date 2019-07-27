GÜNCELLEME - İzmir'de orman yangını
Karşıyaka ilçesinde çıkan yangın söndürüldüYANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ27 Temmuz 2019 Cumartesi 22:18
İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangın ekiplerce söndürüldü.
Karagöl Tabiat Parkı yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 5 helikopter ve 12 arazöz ile müdahale etti.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.
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