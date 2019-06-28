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GÜNCELLEME - İzmir'de orman yangını

Buca'da çıkan orman yangını kontrol altına alındıYANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

28 Haziran 2019 Cuma 14:34
GÜNCELLEME - İzmir'de orman yangını

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Beyazevler Mahallesi'nin üst kısmındaki çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere müdahale amacıyla 5 helikopter ve 12 arazöz bölgeye sevk edildi.

Çevre illerden helikopter ve arazöz takviyesinin yapıldığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de söndürme çalışmalarına katıldığı yangın kontrol altına alındı.

Çalışmaların sürdüğü yangında 5 hektarlık ormanlık alan hasar gördü.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 14:34
  1. Çamlık
  2. Orman Bölge
  3. orman yangını

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