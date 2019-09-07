GÜNCELLEME - İzmir'de makilik alanda yangın İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaptıkları müdahale sonucu kontrol altına alındıYANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaptıkları müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Urla ilçesi Azmak mevkisinde, rüzgar gülleri yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 helikopter ve 24 arazöz müdahale edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan yaptıkları müdahale sonucu yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Alanda soğutma çalışmaları sürüyor.



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