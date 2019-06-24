GÜNCELLEME - İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı ÖLENLERİN İSİMLERİ EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Tok idaresindeki 35 ACB 518 plakalı otomobil, İzmir-Ankara kara yolu Ören Mahallesi kavşağı yakınlarında karşı şeride geçerek Lütfü Değer'in (23) kullandığı 35 AAY 657 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Tok ile aynı araçtaki Firdevs ve Yusuf Tok hayatını kaybetti. Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Değer'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Cenazeler, savcının incelemesi sonrası İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan yol, çalışmaların ardından açıldı.

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