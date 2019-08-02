GÜNCELLEME - İzmir'de çocuğuna tekme atan baba serbest bırakıldı
Balçova ilçesindeki bir alışveriş merkezinde çocuğuna tekme attığı güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen baba, polis ekiplerince gözaltına alındı- Yabancı uyruklu olduğu ve Türkiye'ye tatil için geldiği belirlenen baba, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı BABANIN SERBEST BIRAKILDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ02 Ağustos 2019 Cuma 19:56
İZMİR (AA) - İzmir'de, bir alışveriş merkezinde çocuğuna tekme attığı güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen ve polis tarafından gözaltına alınan baba, savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Balçova'daki bir alışveriş merkezinde 2-3 yaşlarındaki bir çocuğu kucağından indirdikten sonra tekme atan ve çevredekilerin tepkisiyle karşılaşan baba, polis ekiplerince güvenlik kameralarından tespit edildi.
Ekipler, kimliğini ve adresini belirledikleri babayı gözaltına aldı. Çocuğun babasının yabancı uyruklu olduğu ve Türkiye'ye tatil için geldiği belirlendi.
Öte yandan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerinin de aileyle görüştüğü öğrenildi.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan kişi, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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