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GÜNCELLEME - İzmir'de ByLock operasyonu

FETÖ'nün kriptolu haberleşme programını kullandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkartılan 39 şüpheliden 17'si gözaltına alındıGÖZALTI SAYISI VE AYRINTILAR EKLENDİ

13 Mart 2019 Çarşamba 12:26
GÜNCELLEME - İzmir'de ByLock operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 39 kişiden 17'si gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında avukat, öğretmen ve meslekten ihraç edilen askerlerin de bulunduğu 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İzmir merkezli olmak üzere İstanbul, Bursa, Manisa, Aydın, Şanlıurfa ve Isparta'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda 17 zanlı yakalandı.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 12:26
  1. Bylock
  2. FETÖ
  3. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
  4. operasyon

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