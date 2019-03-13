0553 313 94 23

GÜNCELLEME - İzmir'de banka soygunu

Karabağlar ilçesinde bir banka şubesindeki çalışanları silahla tehdit eden soyguncu, kasadaki bir miktar parayı alıp kaçtı- Şüpheli, kuru sıkı tabanca ve 50 bin lirayla polise teslim olduŞÜPHELİNİN TESLİM OLDUĞU BİLGİSİ EKLENDİ

13 Mart 2019 Çarşamba 17:41
GÜNCELLEME - İzmir'de banka soygunu

İZMİR (AA) - İzmir'de, bir banka şubesinde çalışanları silahla tehdit eden ve kasadaki bir miktar parayı çalan soyguncu polise teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi'nde bulunan bir özel bankanın şubesine gelen silahlı kişi, güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi. Daha sonra çalışanları silahla tehdit eden şüpheli, kasadaki bir miktar parayı alarak kaçtı.

Olayın ardından banka şubesine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı ve güvenlik kameralarını inceledi.

Zanlının otomobil veya ticari taksiyle kaçma ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, bölgede geniş çaplı araştırma başlattı.

Soyguncu M.Y, bir süre sonra Alsancak semtinde polise teslim oldu.

Polis ekipleri, kuru sıkı tabanca ve yaklaşık 50 bin lirayla birlikte zanlıyı gözaltına aldı.

M.Y. sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 17:41
  1. banka
  2. polis
  3. silah
  4. Soygun
  5. şüpheli
  6. teslim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kolon kanseri önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık
    1. Kolon kanseri önlenebilir ve tedavi..
    2. Mısır, Sudan'a elektrik ihracatı..
    3. Kayıp genç, 7 saat sonra ormanda bulundu
    4. Burdur’da kaçak içki operasyonu
    5. İran’dan gözdağı
    6. GÜNCELLEME - Nijerya'da okul binası..
    7. Boşanma aşamasında olduğu eşini..
    8. ETSO’da istihdam seferberliği
    9. "Cumhur İttifakı Türk milletinin..
    10. Trakya Kalkınma Ajansı ve KTSO’dan..
    11. Mermer ocağında iş kazası: 1 ölü
    12. Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi..
    13. Yüksekova Belediyespor, 4-1 mağlup oldu
    14. Radyo A’da kök hücre bağışı konuşuldu
    15. Çatıda mahsur kalan güvercini itfaiye..
    16. Şakir Doğan'dan acı haber
    17. Suçunu itiraf eden cinayet zanlısı..
    18. Yaralı köpek tedavi altına alındı
    19. Hilmi Güler, 200’e yakın proje..
    20. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş..
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Soylu: Yaklaşan tehlikeyi söylemek boynumun borcudur
    Soylu: Yaklaşan tehlikeyi söylemek boynumun borcudur
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta