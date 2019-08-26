GÜNCELLEME - İzmir'de balkonda otururken başından vurulan kadın ağır yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'de evinin balkonunda otururken silahla başından vurulan kadın ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Buca ilçesi Yıldız Mahallesi'nde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Evinin balkonunda oturan Meryem U. (23) kavga sırasında silahla ateş edilmesi üzerine başından yaralandı.

Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen H.Ç. kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırılan Meryem U'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olaya karıştığı öne sürülen 16 yaşındaki bir genç, gözaltına alındı.

Bu arada Meryem U'nun komşularından Müslüm Önder Göktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, duyduğu üzüntüyü dile getirerek, suçluların cezalandırılmasını istedi.

Olay anında kendilerinin de balkonda bulunduğunu ifade eden Göktaş, "Burada iki grup kavga ediyordu. O anda silah sesleri duyduk. Sonrasında komşudan bağırışlar geldi. Maalesef komşumuz vurulmuştu. Bunun üzerine hemen ambulansı çağırdık ve hastaneye gönderdik. Çok üzgünüz. Bizim de başımıza gelebilirdi. İnşallah bu son olur." ifadesini kullandı.





