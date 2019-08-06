GÜNCELLEME - İzmir'de ağaçlandırma sahasında yangın Menderes ilçesindeki yangın kontrol altına alındı YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde ağaçlandırma sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Hona Boğazı'nda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 4 arazözle müdahale etti. Yerleşim birimlerinin uzağındaki alevler, ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında 1 hektarlık ağaçlandırma sahasının zarar gördüğü belirtildi.

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