GÜNCELLEME - İzmir'de ağaçlandırma sahasında yangın
Menderes ilçesindeki yangın kontrol altına alındı YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ06 Ağustos 2019 Salı 23:23
İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde ağaçlandırma sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Hona Boğazı'nda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 4 arazözle müdahale etti.
Yerleşim birimlerinin uzağındaki alevler, ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Yangında 1 hektarlık ağaçlandırma sahasının zarar gördüğü belirtildi.
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