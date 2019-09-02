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GÜNCELLEME - İzmir'de 5 yaşındaki çocuğun ölü bulunması

Gözaltına alınan anne ve iki şüpheli adliyeye sevk edildi- Anne, emniyetteki ifadesinde, oğlunu erkek arkadaşının öldürdüğünü, 2 gün boyunca cesedi araçta tutup saklayacak yer aradıklarını, çukura koyup üzerine tuğla yığdıklarını itiraf ettiBİLGİLER GÜNCELLENDİ VE DETAYLAR EKLENDİ

02 Eylül 2019 Pazartesi 17:47
GÜNCELLEME - İzmir'de 5 yaşındaki çocuğun ölü bulunması

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde 5 yaşındaki çocuğun ormanlık arazideki bir çukurda ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan anne ve iki zanlı, adliyeye sevk edildi.

Eymen Sadık Durak'ın öldürüldükten sonra cesedinin Gökdere Mahallesinde kullanılmayan bir kuyuya bırakılmasıyla ilgili gözaltındaki anne M.D. (25) ile erkek arkadaşı S.E. (37) ve kardeşi E.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, adliyeye sevk edildi.

- Cesedi 2 gün otomobilde gezdirmişler

Anne M.D, emniyetteki ifadesinde, olayın 18 Ağustos'ta Çeşme'den İzmir'e otomobille dönerken meydana geldiğini, tuvalet ihtiyacı için durdukları sırada otomobilden ayrıldığını, bu sırada otomobilden bağrışma sesleri duyduğunu, döndüğünde oğlunun hareketsiz şekilde yattığını gördüğünü iddia etti.

Oğlu Eymen'in öldüğünü anladığını, S.E'ye olayın nasıl olduğunu sorduğunda "susması için eliyle ağzını kapattığını, kapatır kapatmaz bu hale geldiğini" ifade ettiğini öne süren M.D, 2 gün boyunca cesedi araçta tutup saklayacak yer aradıklarını, daha sonra buldukları çukura koyup üzerine tuğla yığdıklarını ifade etti.

Zanlı M.D, ifadesinde, S.E'nin kendisini tehdit etmesi nedeniyle olayı emniyete bildiremediğini ileri sürdü.

S.E'nin emniyetteki ifadesinde susma hakkını kullandığı, kardeşi E.E.'nin ise olayla ilgisi olmadığını, diğer zanlılara günlük kiralık ev bulduğunu, M.D'nin olayı kendisine anlatması sonrası durumu emniyete bildirdiğini söylediği öğrenildi.

- Darp izlerini akrabası farketmiş

Öte yandan çocuğun öldürülmesi olayının 14 Ağustos'ta Eskişehir'de yaşayan bir akrabalarının ihbarı sonrası ortaya çıktığı da öğrenildi.

Anne M.D'nin akrabası Z.Ç, polise yaptığı başvuruda, M.D ve sevgilisi S.E'nin Eymen Sadık Durak'a şiddet ve cinsel istismar uyguladığını, çocuğun video görüntülerinde vücudunda darp izleri gördüğünü söylemesi sonrası S.E'nin gözaltına alındığı, anne M.D'ye ise ulaşılamadığı ortaya çıktı.

S.E'nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı, daha sonra yakalanan anne M.D'nin ise ifadesi sırasında olayı itiraf ettiği, cesedi sakladıkları ormanlık alandaki kuyuyu polise gösterdiği ortaya çıktı.

Eymen Sadık Durak'ın cesedinin İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri ise tamamlandı. Tanınmayacak durumdaki cesedin kesin kimlik tespiti için anneden DNA örneği alınabileceği öğrenildi.



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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 17:47
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