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GÜNCELLEME - İzmir'de 18 FETÖ şüphelisi yakalandı

Haklarında yakalama kararı verilen ve aralarında iş insanlarının da bulunduğu 24 şüpheliden 18'i gözaltına alındı- Zanlılardan birinin Kaynak Holding'in kurucularından ve kapatılan Şifa hastaneleri ile STV gibi pek çok şirketin mali müşavirliğini yapan Kemal B. olduğu belirtildiGÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ VE DETAYLAR EKLENDİ

02 Ağustos 2019 Cuma 14:51
GÜNCELLEME - İzmir'de 18 FETÖ şüphelisi yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda aralarında iş insanlarının da bulunduğu 18 zanlı gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün mütevellisi oldukları tespit edilen ve aralarında iş insanlarının da bulunduğu 24 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sabah saatlerinde İzmir ve ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.

Ekipler, sabah saatlerinde adresinde bulunamayan Kaynak Holding'in kurucularından, kapatılan Şifa hastaneleri ve STV gibi pek çok şirketin mali müşavirliğini yapan Kemal B'yi de yakaladı.

Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 14:51
  1. FETÖ
  2. İş adamı
  3. Kaynak Holding
  4. operasyon

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