GÜNCELLEME - İzmir-Aydın otoyolundaki Selatin Tüneli'nde tır devrildi
Tırın çekilmesiyle otoyolda ulaşım tek şeritten sağlandıTEK ŞERİDİN TRAFİĞE AÇILDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ28 Kasım 2018 Çarşamba 23:22
AYDIN (AA) - İzmir-Aydın Otoyolu'nda bulunan 75. Yıl Selatin Tüneli'nde devrilen tırın sürücüsü yaralandı, kaza yapan aracın kenara çekilmesinin ardından yolun tek şeridi trafiğe açıldı.
Alınan bilgiye göre, Aydın'dan İzmir istikametine giden H.K. idaresindeki kalorifer peteği yüklü 35 PGD 79 plakalı tır, Belevi mevkisinde bulunan 3 kilometre uzunluğundaki 75. Yıl Selatin Tüneli'nin çıkışına 500 metre mesafede devrildi.
Yaralanan sürücü ambulansla Selçuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tünel içinde süren çalışmalar nedeniyle trafiğe kapatılan yolun tek şeridi, tırın çekici yardımıyla kenara çekilmesinin ardından tekrar açıldı.
YORUM YAZ