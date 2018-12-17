GÜNCELLEME- İstanbul'daki terör operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin, 4 ilde meydana gelen 9 bombalı saldırıda bulunduğu belirlendi.

İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri ekipleri, 12 Aralık'ta Altunizade Mahallesi İnci Çıkmazı Sokak'taki bir holdingin bahçe duvarına zaman ayarlı el yapımı patlayıcı asılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, kimliği tespit edilen şüpheliler Birgül M. (27) ve yanındaki kişinin Ataşehir'deki bir hücre evinde kaldığı belirlendi.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin kaldığı eve ve binaya bomba döşemiş olması ihtimaline karşı, zanlıları evden çıktıkları sırada gözaltına aldı.

Şüphelilerin üst aramasında el bombası ve elektrik bandı ile elektronik devre ölçüm cihazı bulunurken, adreslerinde de özel güvenlik montu, peruk, lehim makinesi, elektronik açma-kapama aparatları, tornavida takımı, elektrik bandı ve kablolar ele geçirildi.

- 9 ayrı bombalı saldırı

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin eylemleri şöyle:

- 26 Temmuz 2015'te İzmir'in Karşıyaka ilçesi AK Parti İlçe Teşkilatı binasına bombalı saldırı. Ölen ya da yaralanın olmadığı saldırıda, bahçe duvarı, başkanlığın tabelası ve bir otomobilde hasar meydana geldi

- 11 Ağustos 2015'te İzmir'in Bornova İlçesi Çamdibi Polis Merkezi Amirliği'ne bombalı saldırı. Çamdibi Polis Merkezi'nin arka kısmında park halindeki araçların altına bırakılan bombanın patlamasıyla çevredeki çok sayıda evin camları kırılırken, birçok araçta hasar oluştu.

- 12 Ağustos 2015'te İzmir'in Bornova ilçesi MHP İlçe Teşkilatı binasına bombalı saldırı. Bina yakınında araç altına yerleştirilen bombanın polis tarafından fark edilmesiyle çevrenin boşaltılması sağlandı, olası can kaybının önüne geçildi.

- 29 Ekim 2015'te İzmir'in Buca ilçesinde görevli devriye ekiplerine silahlı saldırı. Görevli devriye polis ekiplerine yönelik el bombası ile yapılan saldırıda bir polis memuru yaralandı.

- 3 Mart 2016'da İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan TOMA fabrikasına silahlı ve el bombalı saldırı.

- 3 Nisan 2017'de Mersin'in Mezitli ilçesinde polis servisi güzergahına bombalı saldırı. Mersin'in Mezitli ilçesi Söğütlüpınar kavşağında polis ekiplerine yönelik, polis aracının beklediği noktaya önceden bırakılan parça tesirli bombanın uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu iki polis memuru yaralandı, resmi ekip otosu kullanılmaz hale geldi.

- 31 Ağustos 2017'de İzmir'in Buca ilçesinde cezaevi çalışanlarını taşıyan servis aracına bombalı saldırı. Servis aracı güzergahındaki plastik çöp konteynerine tuzaklanan bombanın cezaevi servis otobüsü geçerken uzaktan kumanda ile infilak ettirilmesiyle otobüs hasar aldı ve içindeki 10 kişi yaralandı, ayrıca patlamanın etkisiyle çevredeki binalarda hasar oluştu.

- 3 Şubat 2018'de Bursa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait otonun geçiş güzergahına bombalı saldırı. Poşet içerisine konulmuş çivi ve barut ile güçlendirilmiş el yapımı bombanın infilak ettirilmesi sonucu bir polis memuru yaralandı.

- 26 Şubat 2018'de Denizli'nin Pamukkale ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerindeki trafik ışık direğine kelepçeli bomba paketi yerleştirilmesi. Şüpheli paketin fark edilmesiyle bomba imha uzmanları eşliğinde kontrolle şekilde patlatma meydana gelmiş, çevredeki araç ve iş yerlerinde hasar oluştu.

- "Örgütün bilinen en tecrübeli eylemcisi"

Şüpheli Birgül M'nin 2010 yılında MLKP terör örgütüne katıldığı, 2011'de PKK'nın Kuzey Irak'taki kampında silahlı eğitim aldığı, bomba yapımı, tuzaklama, sabotaj konularında uzmanlaştığı ve örgütün bilinen en tecrübeli eylemcisi olduğu belirlendi.

Eğitimler sonrasında terör örgütü YPG'nin çatısı altında MLKP terör örgütü adına silahlı faaliyet yürüttüğü anlaşılan Birgül M'nin, İzmir 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce "silahlı terör örgütüne üye olma", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçlarından, Denizli 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce de "silahlı terör örgütüne üye olma", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme", "yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürme" suçlarından arandığı tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.