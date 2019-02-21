GÜNCELLEME - İstanbul'daki organize suç örgütü operasyonu
Operasyonda organize suç örgütü elebaşı olduğu iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Emrah S, tutuklandı ŞÜPHELİNİN TUTUKLANDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ21 Şubat 2019 Perşembe 21:51
İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 4 farklı cinayet ile birçok olaya karıştığı ve organize suç örgütü elebaşı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Emrah S. tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Sultangazi'de sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan "Arap Emrah" lakaplı Emrah S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık işlemleri sonrası tutuklanması talebiyle hakimliğe çıkarılan Emrah S, tutuklandı.
Şüphelinin, 4 kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, mala zarar verme, ruhsatsız silah taşımak ve suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak gibi suçlardan arandığı, 21 Eylül 2017'de Çağlayan Adliyesi önünde iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmanın taraflarından olduğu ve 22 Ekim 2017'de Alibeyköy Barajı'ndan çıkarılan 8 otomobili silahlı saldırılar sonrasında baraja atan kişi olduğu ileri sürüldü.
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