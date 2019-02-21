GÜNCELLEME - İstanbul'daki organize suç örgütü operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 4 farklı cinayet ile birçok olaya karıştığı ve organize suç örgütü elebaşı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Emrah S. tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Sultangazi'de sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan "Arap Emrah" lakaplı Emrah S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık işlemleri sonrası tutuklanması talebiyle hakimliğe çıkarılan Emrah S, tutuklandı.

Şüphelinin, 4 kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, mala zarar verme, ruhsatsız silah taşımak ve suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak gibi suçlardan arandığı, 21 Eylül 2017'de Çağlayan Adliyesi önünde iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmanın taraflarından olduğu ve 22 Ekim 2017'de Alibeyköy Barajı'ndan çıkarılan 8 otomobili silahlı saldırılar sonrasında baraja atan kişi olduğu ileri sürüldü.



