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GÜNCELLEME - İstanbul'da taksilere denetleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, 38 ilçede taksilere ve uberlere yönelik eş zamanlı gerçekleştirdiği asayiş uygulamasında, bin 767 araç denetlendi- 209 araca işlem yapılırken, 65 araç trafikten men edildi ve 158 bin 307 lira para cezası kesildiUYGULAMA SONUCU EKLENDİ

25 Aralık 2018 Salı 18:06
GÜNCELLEME - İstanbul'da taksilere denetleme

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce, kentin birçok noktasında taksilere yönelik yapılan asayiş uygulamasında, bin 767 araç denetlendi. 209 araca işlem yapılırken, 65 araç trafikten men edildi ve 158 bin 307 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla gerçekleştirilen taksi ve uber uygulaması, 38 ilçede eş zamanlı olarak yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğünün koordine ettiği uygulamaya, ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü ve Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Halkın can ve mal güvenliği ile huzur ve sükununun sağlanması amacıyla yapılan denetlemede, taksi sürücülerinin yanı sıra yolcular da kontrol edildi.

Fatih'te Millet Caddesi'ndeki denetlemede polis ekipleri, araçları durdurarak arama yaptı.

Anadolu Yakası Kadıköy-Bostancı İDO İskelesi önünde durdurulan taksiler de, polis köpekleri tarafından arandı, sürücülerin ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Denetleme boyunca özel harekat polisleri, güvenlik önlemi aldı.

Taksi sürücüleri, söz konusu denetlemelerden memnun olduklarını ifade etti.

Asayiş uygulamasında, 3 bin 493 şahıs sorgulanırken 57 şahıs gözaltına alındı.

Denetlenen bin 767 araçtan 209'una işlem yapılan uygulamada, 65 araç da trafikten men edildi.

Uygulamada, 158 bin 307 lira para cezası kesildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 18:06
  1. Denetim
  2. taksi
  3. Uber

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