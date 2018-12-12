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GÜNCELLEME - İstanbul'da kar yağışı

Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Arnavutköy ve Silivri ile İstanbul Havalimanı çevresinde kar yağışı etkili oluyor- Yağışlı sistemin bugün bugün akşam saatlerinden itibaren kenti terk etmesi bekleniyor DETAYLAR EKLENDİ

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:32
GÜNCELLEME - İstanbul'da kar yağışı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Arnavutköy ve Silivri ile İstanbul Havalimanı çevresinde kar yağışı etkili oluyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün İstanbul'un yüksek kesimlerinde yaptığı karla karışık yağmur uyarısının ardından, kentte ilk kar yağışı Beylikdüzü, Çatalca Büyükçekmece ve Silivri bölgelerinde başladı.

Büyükçekmece'de kar yağışının etkisiyle, görüş mesafesinin düşmesi üzerine D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu yaşandı.

Silivri'nin Çayırdere ve Alipaşa mevkisinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler kontrollü bir şekilde ilerliyor.

Sabah saatlerinde yağmur şeklinde devam eden yağış, Arnavutköy ve İstanbul Havalimanı çevresinde havanın soğumasıyla yerini kara bıraktı.

Kar yağışı nedeniyle kara ve hava trafiğinde herhangi bir aksamaya olmazken, bölgede karla karışık yağmur etkisini sürdürüyor.

Kar nedeniyle kent beyaz örtüye bürünürken, şehir merkezinde de yer yer karla karışık yağmur görülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan son ölçümlere göre sıcaklıklar Arnavutköy'de 0,4, Beylikdüzü'nde 0,5, Büyükçekmece'de 1,3, İstanbul Havalimanında da 1,1'e düştü.

Yağışlı sistemin bugün akşam saatlerinden sonra İstanbul'u terk etmesi, cumadan itibaren de yeni ılık ve yağışlı sistemin etkili olması bekleniyor.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 12:32
  1. kar yağışı

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