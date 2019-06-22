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GÜNCELLEME- İstanbul’da fabrika yangını

Büyükçekmece’de tekstil ve plastik malzemelerin üretildiği fabrikada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 işçi yaşamını yitirdi - İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın tamamen söndürüldüVALİLİK AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

22 Haziran 2019 Cumartesi 07:29
GÜNCELLEME- İstanbul’da fabrika yangını

İSTANBUL (AA) – Büyükçekmece’de tekstil ve plastik malzemelerin üretildiği fabrikada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde bulunan bin 500 metrekarelik alana sahip 4 katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Beylikdüzü, Beykent, Kocasinan, Bakırköy, Bağcılar, Şişli, Bayrampaşa, Başakşehir itfaiyesi ile çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, yangın sırasında binanın çatı katına çıkan ve burada mahsur kalan 20 işçiyi kurtardı. İşçilerden 4’ü ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, yangının söndürülmesinin ardından fabrika içinde yaptığı incelemede 4 işçinin cesedini buldu.

Yangına ilişkin İstanbul Valiliği de açıklama yaptı.

Yangında yaşamlarını yitiren 4 kişinin yabancı uyruklu olduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

''Yaralanan 2 yabancı uyruklu şahıs da ambulanslarla hastaneye sevk edilmiştir.Olayda hayatını kaybeden ve yaralanan şahısların kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir. Yangına itfaiye ekiplerimizin müdahalesi sırasında hafif şekilde yaralanan 4 itfaiye görevlimiz de hastaneye sevk edilmiştir. Olayda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.Söndürülen yangın olayının tüm yönleriyle aydınlatılmasına ilişkin adli ve idari tahkikata başlanmıştır.''

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 07:29
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