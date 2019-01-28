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GÜNCELLEME - İstanbul'da fabrika yangını

Bahçelievler'de, yaklaşık iki yıldır üretim yapılmayan bir fabrikada çıkan yangın söndürüldüFABRİKANIN AÇIKLAMASI EKLENDİ

28 Ocak 2019 Pazartesi 13:53
GÜNCELLEME - İstanbul'da fabrika yangını

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de, yaklaşık iki yıldır üretim yapılmayan bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Şehit İbrahim Koparır Sokak'ta bulunan ve yaklaşık iki yıldır üretim yapılmayan tek katlı alkollü içecek fabrikasında yangın çıktı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına, Güngören, Kocasinan, Bağcılar, Şişli, Davutpaşa, Sultangazi, Seyrantepe, Turgutreis ve Başakşehir itfaiye ekipleri, 23 araç ve 68 personel ile müdahale etti.

Yangın söndürülürken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Hasar meydana gelen yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, tek katlı alkollü içecek üreten fabrikada bulunan tankların sökümü ve tahliyesi esnasında yangın çıktığı belirtildi.

- Fabrikanın açıklaması

Yangına ilişkin Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mayıs 2017'den bu yana üretim yapılmayan İstanbul Merter Fabrikamızda, bugün üretim ekipmanlarının sökümü sırasında meydana gelen teknik bir aksaklık sebebi ile yangın meydana gelmiş ve 12.45'ten itibaren itfaiyenin müdahalesi ile büyük oranda kontrol altına alınmıştır. Görevli personelin tahliyesi hızlı olarak sağlanmıştır, herhangi bir yaralanma ve can kaybı bulunmamaktadır."

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 13:53
  1. Anadolu Efes
  2. Bahçelievler
  3. Fabrika Yangını

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