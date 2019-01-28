0553 313 94 23

GÜNCELLEME - İstanbul'da fabrika yangını

Bahçelievler'deki bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındıYANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

28 Ocak 2019 Pazartesi 13:10
GÜNCELLEME - İstanbul'da fabrika yangını

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de alkollü içecek fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Şehit İbrahim Koparır Sokak'taki tek katlı alkollü içecek üreten fabrikada yangın çıktı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına, Güngören, Kocasinan, Bağcılar, Şişli, Davutpaşa, Sultangazi, Seyrantepe, Turgutreis ve Başakşehir itfaiye ekipleri, 23 araç ve 68 personel ile müdahale etti.

Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Hasar meydana gelen yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, tek katlı alkollü içecek üreten fabrikada bulunan tankların sökümü ve tahliyesi esnasında yangın çıktığı belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 13:10
  1. Fabrika Yangını
  2. Güngören

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çatılar uçuran, ocaklar söndüren lodoslu havada kadı efendi karar vermez, dâvâyı ertelerdi
    1. Çatılar uçuran, ocaklar söndüren..
    2. Katar'dan Gazze'ye 20 milyon dolarlık..
    3. Anlaşma duyuruldu! ABD o ülkeden..
    4. Gazetede örgüt propagandası davası
    5. ABD'li senatör açıkladı: Trump askeri..
    6. Piyasalarda gün ortası
    7. CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim..
    8. "Türkiye'nin dünyanın hiçbir..
    9. Şehit kızının 'baba' hasreti!..
    10. Fransa'nın bağışladığı savaş uçağı düştü
    11. Yiğit Tayyibim
    12. GÜNCELLEME - İstanbul'da fabrika..
    13. Ardışık aranan FETÖ şüphelisi eski..
    14. Cardiff'ten son dakika kararı!..
    15. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    16. Kürt kardeşlerim, dost ve düşmanınızı..
    17. Dünya Gümrük Günü Etkinliği ve..
    18. Ahmet Aziz Nesin hakkında flaş karar!
    19. Zorlu Enerji şarj istasyonu
    20. Kulak iltihabı ne iyi gelir? Kulak..
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü
    İşte Duhok'taki hain saldırının provokatörü!
    İşte Duhok'taki hain saldırının provokatörü!
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"

    Günün Karikatürü

    27 Ocak 2019
    Erbakan'dan flaş Venezuela açıklaması! "Kudüs tepkisinin ardından..."
    Erbakan'dan flaş Venezuela açıklaması! "Kudüs tepkisinin ardından..."
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler