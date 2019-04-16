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GÜNCELLEME İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu

- Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 152 şüpheli yakalandıDETAYLAR EKLENDİ

16 Nisan 2019 Salı 07:28
GÜNCELLEME İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 152 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin genelinde uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen zanlılar ile haklarında arama kararı olan kişilere ait 150 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 152 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Polis helikopterinin de destek verdiği kent genelindeki operasyon çalışmaları devam ediyor.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 07:28
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