GÜNCELLEME - İstanbul'da bazı ilçelerde oylar yeniden sayılıyor AK Parti'nin itirazları üzerine İstanbul'daki 15 ilçede geçersiz oylar sayılırken, Çatalca, Silivri ve Kartal 1. Seçim Bölgesinde ise tüm oyların sayımı yapılıyorİLÇE SAYISINDAKİ ARTIŞ EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerinin ardından itirazlar üzerine İstanbul'da 15 ilçede geçersiz oylar, 3 ilçede de tüm oylar yeniden sayılıyor. AK Parti ilçe teşkilatlarınca ilçe seçim kurullarına yapılan geçersiz oyların sayılması yönündeki itirazlar ve Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), geçersiz oyların yeniden sayımının durdurulması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını kaldırmasının ardından ilçe seçim kurulları harekete geçti. Küçükçekmece, Beyoğlu, Başakşehir, Maltepe, Büyükçekmece, Çekmeköy, Eyüp, Fatih, Tuzla, Sarıyer, Ataşehir, Beykoz, Şile, Bayrampaşa ve Ümraniye ilçe seçim kurullarında geçersiz oyların sayımı yapılıyor.

Çatalca, Silivri ve Kartal 1. Seçim Bölgesinde de tüm oylar yeniden sayılıyor.

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