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GÜNCELLEME - İstanbul'da askeri helikopter düştü

Sancaktepe'de bir binanın çatısına çarpan askeri helikopter, sokağa düştü- Helikopterin düşmesi sonucu, 4 asker şehit olurken, bir asker yaralandıDETAYLAR EKLENDİ

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:45
GÜNCELLEME - İstanbul'da askeri helikopter düştü

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu, 4 asker şehit olurken, bir asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sancaktepe'de Topçular Caddesi Fırtına Sokak'taki 4 katlı binanın çatısına çarpan askeri helikopter, sokağa düştü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker şehit olurken, bir asker yaralandı.

Yaralı asker, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Sokakta güvenlik şeridi oluşturan polis, vatandaşların olay yerine girişine izin vermiyor.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 11:45
  1.  Sancaktepe

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