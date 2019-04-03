0553 313 94 23

GÜNCELLEME - İstanbul'da 7 ilçede yeniden sayım yapılacak

YSK, İstanbul'da 7 ilçede geçersiz oyların yeniden sayımının durdurulması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını kaldırdı- Karar doğrultusunda, sayımına başlanan oylar için bu işlem tamamlanacak, diğerleri için ise il seçim kurulu yapacağı değerlendirme sonucuna göre karar verecekDETAYLAR EKLENDİ

03 Nisan 2019 Çarşamba 03:22
GÜNCELLEME - İstanbul'da 7 ilçede yeniden sayım yapılacak

ANKARA (AA) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin İstanbul'da 7 ilçede geçersiz oyların yeniden sayımının durdurulması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını kaldırdı.

Alınan bilgiye göre, YSK, İstanbul'daki itirazları görüşmek üzere toplandı.

AK Parti'nin başvurusu üzerine Şile, Bayrampaşa 1. İlçe Seçim Kurulu, Ataşehir 2. İlçe Seçim Kurulu, Ümraniye 3. İlçe Seçim Kurulu, Beykoz İlçe Seçim Kurulu, Fatih 1, 2 ve 3. İlçe Seçim Kurulu ve Gaziosmanpaşa 1. İlçe Seçim Kurullarınca geçersiz oyların sayımına karar verilmişti.

İstanbul İl Seçim Kurulu ise CHP'nin, ''yeniden oy sayımının tedbiren durdurulmasına'' ilişkin talebini kabul ederek, sayımın tedbiren durdurulmasını kararlaştırmıştı.

Bu karara AK Parti tarafından yapılan itiraz üzerine toplanan YSK, İstanbul'da 7 ilçede yeniden sayımın durdurulması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını kaldırdı.

YSK, oy çokluğuyla ilçe seçim kurullarının yeniden sayım kararı ile bu işleme başlanmış ise bunun sonuçlandırılması ve yeniden yapılan sayımla ortaya çıkan sonucun, tüm siyasi parti ve bağımsız adaylar yönünden geçerli olması gerektiğine karar verdi.

Yeniden sayıma yönelik ilçe seçim kurulu kararının fiilen uygulanmasına başlanmamış olması halinde ise il seçim kurulunun 298 sayılı kanunun 112. maddesi uyarınca değerlendirme yapmak suretiyle sonucuna göre karar vermesi gerektiği kararlaştırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 03:22
  1. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri
  2. İstanbul
  3. itiraz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Körfez krizi ancak müzakereyle çözülür"
    1. "Körfez krizi ancak müzakereyle..
    2. GÜNCELLEME - İstanbul'da 7 ilçede..
    3. YSK 7 ilçede oy sayım durdurma..
    4. Bartın’da secim kurulu başkanı ile..
    5. Muhtarlık seçimi bitti kavga..
    6. Balıkesir'de tarihi eser operasyonu
    7. Kosova’da Miraç Kandili coşkusu
    8. İtiraz sonrası Bağcılar’da 1304 oy AK..
    9. İstanbul'da 7 ilçede yeniden sayım..
    10. Cezayir Cumhurbaşkanının istifa etmesi
    11. YSK, İstanbul’da oy sayımının tekrar..
    12. YSK, İstanbul'da 7 ilçede geçersiz..
    13. YSK sayım durdurma kararını kaldırdı
    14. YSK olağanüstü toplandı... YSK Başkanı..
    15. Tunus'ta 8. Arap-Çin İş Adamları..
    16. Bursa'da servis aracı kaza yaptı:14..
    17. Skandal kararın arkasında FETÖ..
    18. YSK İstanbul'daki itirazları görüşmek..
    19. HDP’nin itirazı reddedildi
    20. Dışişlerinden ABD'ye "yerel seçim"..
    21. Miraç Kandilinde Şuhut’ta camiler..
    22. Ekvador Devlet Başkanı Moreno'dan..
    23. Miraç Gecesi'nde Müslümanlar Mescid-i..
    24. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:..
    25. 4 gündür kayıp olan İstanbullu gencin..
    26. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali..
    27. Bursa’da işçileri taşıyan servis..
    28. Trump, NATO Genel Sekreteri..
    29. AK Parti'den İl Seçim Kurulu kararı..
    30. "Yabancı devletler dahil tüm tarafları..
    C.Başkanlığı'ndan seçim açıklaması
    C.Başkanlığı'ndan seçim açıklaması
    Temel Karamollaoğlu çok sert çıktı: Bunu kimse örtbas edemez
    Temel Karamollaoğlu çok sert çıktı: Bunu kimse örtbas edemez
    İYİ Parti'de olay var! Ümit Özdağ ve Koray Aydın istifa etti
    İYİ Parti'de olay var! Ümit Özdağ ve Koray Aydın istifa etti
    “Adam AA’dan sonuç bekliyor” diyen usta gazeteci: “Benim elimde güç olsa derim ki...”
    “Adam AA’dan sonuç bekliyor” diyen usta gazeteci: “Benim elimde güç olsa derim ki...”
    Şok iddia! İstanbul ve Ankara'da AK Parti oylarını FETÖ ve PKK mı çaldı?
    Şok iddia! İstanbul ve Ankara'da AK Parti oylarını FETÖ ve PKK mı çaldı?

    Günün Karikatürü

    3 Nisan 2019
    Olay seçim değerlendirmesi: Aralarında devlet memurları da var
    Olay seçim değerlendirmesi: Aralarında devlet memurları da var
    Kılıçdaroğlu hakkında bomba iddia! Seçimlerden önce...
    Kılıçdaroğlu hakkında bomba iddia! Seçimlerden önce...