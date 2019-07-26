GÜNCELLEME - İstanbul merkezli lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, lüks otomobil kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheli serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, ÖTV ve KDV'leri kısmen ödenerek ithali yapılan, ödeme yapılmaksızın kaçak yollardan ya da turistik kolaylıklardan faydalanılarak Türkiye'ye getirilen ve ülke dışına çıkarılmayan, yurt dışında çalıntı kayıtları olan ve INTERPOL tarafından arama listesine alınan araçlarla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 9 ilde operasyon düzenledi.

Operasyonda, çeşitli noterliklerde sahte belgelerle tescil işlemlerinin yapıldığı belirlenen İstanbul’da 15, Van, Mersin, Ağrı ve Ankara’da birer olmak üzere 19 lüks otomobile el konuldu, 21 şüpheli gözaltına alındı.



Operasyon kapsamında el konulan lüks otomobiller, Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğünün bahçesine çekildi.



Şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmek" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından işlem yapıldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.