GÜNCELLEME - İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ operasyonu Operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 44'ü aktif polis 64 şüpheliden 52'si yakalandıGÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 30 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 64 şüpheliden 52'si yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 44 aktif görevdeki polisin de aralarında bulunduğu 64 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 30 ilde 75 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Devam eden operasyonda, aktif görevdeki 44 polisin de aralarında bulunduğu 52 şüphelinin gözaltına alındığı, 12 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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