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GÜNCELLEME - İsrail'de erken seçim kararı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon partilerinin başkanları nisan ayının başında erken seçime gitme kararı aldı- İsrail basını erken seçim kararı alınmasına Ultra Ortodoks Yahudilerin askere alınmasını içeren bir yasa tasarının neden olduğunu yazdı- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu: "Yasaları geçirmekte zorlanıyorsak seçime gitmemiz lazım"YENİ DETAYLAR EKLENDİ

24 Aralık 2018 Pazartesi 17:03
GÜNCELLEME - İsrail'de erken seçim kararı

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon partilerinin başkanları erken seçim kararı aldı.

Koalisyon partileri tarafından yayımlanan ortak bildiride, İsrail'de gelecek yıl kasım ayında yapılması planlanan genel seçimlerin nisan ayına alındığı ifade edildi.

Erken seçim kararının tüm koalisyon ortaklarının oy birliği ile alındığına işaret edilen açıklamada, bu kararın nedenine dair bir bilgi paylaşılmadı. Zira Başbakan Netanyahu geçen ay yaşanan erken seçim tartışmalarının ardından seçimlerin zamanında, yani Kasım 2019'da yapılacağını söylemişti.

Öte yandan İsrail basını erken seçimin 9 Nisan'da yapılacağını yazdı.

Basında ayrıca erken seçim kararı alınmasına Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudi gençlerin ülkede 3 yıllık zorunlu askerlik hizmetine alınması için meclise sunulan ve gelecek yılın ilk günlerinde oylanması planlanan yasanın neden olduğu yazıldı.

Koalisyon ortaklarından Yeş Atid (Gelecek) Partisi Genel Başkanı Yair Lapid, bugün yaptığı açıklamada, Haredi gençlerin askere alınmasını öngören yasaya destek vermeyeceklerini açıklamıştı.

- Netanyahu: "Yasaları geçirmekte zorlanıyorsak seçime gitmemiz lazım"

Haaretz gazetesinde yer alan habere göre ise Başbakan Netanyahu, koalisyon liderlerinin bugünkü toplantısına başlarken erken seçimi tartışmaları gerektiğini söyledi.

Koalisyon partilerinin meclisteki grup başkanı David Amsalem de koalisyon hükümetinin sandalye sayısının çok kritik olduğunu, bu nedenle de yasaları geçirmekte zorlandıklarını belirtti. Bunun üzerine Netanyahu, "Eğer yasaları geçiremiyorsak seçime gitmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

- İsrail'de geçen ay erken seçim tartışmaları yaşanmıştı

Eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman, geçen ay abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan son gerginliğin ardından İsrail ile Filistinli gruplar arasında sağlanan ateşkesi eleştirerek, 14 Kasım'da görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Mecliste 5 sandalyeye sahip İsrail Evimiz Partisi lideri Liberman'ın istifasının ardından bir diğer koalisyon ortağı Yahudi Evi Partisi milletvekillerinden Shuli Moale, "Savunma Bakanlığını Naftali Bennett ve partisi Yahudi Evi'ne vermenin zamanı geldi. Eğer Bennett bu göreve getirilmezse partimiz koalisyon hükümetinin parçası olmaya devam etmeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu ile Bennett, 16 Kasım'da koalisyonun geleceğini görüşmek üzere bir araya gelmiş, ancak Netanyahu savunma bakanlığının kendisi tarafından yürütüleceğini duyurmuştu.

Netanyahu liderliğindeki 6 partili koalisyon hükümeti 120 sandalyeli İsrail meclisinde 66 milletvekiliyle temsil ediliyordu. Liberman'ın istifası ile 5 ortaklı olarak devam eden koalisyon hükümetinin sandalye sayısı da güvenoyu için gereken kritik sayı 61'e düşmüştü.

- Ultra-Ortodoks Yahudiler

İsrail nüfusunun yüzde 10'unu oluşturan Ultra-Ortodoks Yahudiler, toplumun diğer kesimleriyle en çok entegrasyon sorunu yaşayan grup olarak öne çıkıyor.

Ağırlıklı olarak Kudüs ve Bney Brak şehirlerinde yaşayan Haredilerin büyük çoğunluğu, "dini vecibelerini yerine getiremeyecekleri" gerekçesiyle askere gitmeyi reddediyor. Harediler laik eğitim sistemini de kabul etmeyerek sadece dini eğitim veren kendi okullarına devam ediyor.

İsrail'de bulunmalarının sebebini "Yahudi şeriatını öğrenmek ve yaşamak" olarak açıklayan Harediler, aralarından askere gitmeyi kabul eden kişilere de saldırılarda bulunuyor. Askerlik hizmetinin zorunlu olduğu ülkede Haredilerin bu tutumu, polisle sık sık gerilim ve arbede yaşamalarına sebep oluyor.

Yahudi toplumunun gelir seviyesi en düşük kesimini oluşturan Haredilerin çoğu devletten maddi yardım alıyor ve çok çocuk yaptıkları için sayıları giderek artıyor.

İsrail meclisinde Haredileri temsil eden Birleşik Tevrat (Yahudot HaTora) ve Şas (Tevrat Muhafızları) partileri mevcut koalisyonda yer alıyor. Sağcı koalisyon hükümeti askere gitmeleri ve laik eğitim sistemine dahil olmaları için Haredilere baskı yapmaktan kaçınıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 17:03
  1. Erken Seçim
  2. İsrail

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