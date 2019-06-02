GÜNCELLEME - İsrail polisi Mescid-i Aksa'da cemaate müdahale etti

KUDÜS (AA) - İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilere tepki gösteren cemaate ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.



Aralarında aşırı sağcı eski milletvekili Haham Yehuda Glick'in de olduğu yüzlerce fanatik Yahudi, İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.

AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, Yahudilere tekbir getirerek tepki gösteren cemaate ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunan İsrail polisi, çok sayıda Filistinliyi darbetti.

Görgü tanıkları ayrıca, İsrail polisinin, Mescid-i Aksa’daki Kıble Mescidi'ne sığınan cemaatin üzerine ses bombası ve göz yaşartıcı gaz attığı, postallarıyla mescide girdiği ve kapılarını zorla kapattıklarını belirtti.



Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs de yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisinin Harem-i Şerif muhafızlarından Halil et-Terhuni’yi darbettiğini bildirdi.



İsrail polisinin sağlık görevlilerine Terhuni’ye müdahale etmelerine izin vermediğine dikkati çeken Dibs, "İsam Necib" isimli Aksa muhafızını da gözaltına aldığını kaydetti.



Dibs, Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilerin sayısının bin 179 olduğunu, İsrail'in ramazan ayında Mescid-i Aksa’nın hürmetini kasten ve alenen ihlal ettiğini belirtti.



Aksa'da bulunan AA foto muhabiri de çok sayıda Filistinlinin avluda toplandığını ve fanatik Yahudilerin baskınlarının devam etmesi nedeniyle gerginliğin sürdüğünü bildirdi.



Öte yandan, İsrail polis sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Filistinlilerin kargaşa çıkardığı iddia edilerek, polisin alandaki uygulamalarının sürdüğü kaydedildi.



Açıklamada, durumun kontrol altında olduğu belirtilerek, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.



Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, şu ana kadar en az 6 Filistinlinin gözaltına alındığı, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya baskınlarının sürdüğü kaydedildi.



Doğu Kudüs'ü 1967'de işgal eden İsrail, 2 Haziran 1981'de uluslararası hukuku hiçe sayarak burayı ilhak etti. İsrailli Yahudiler bundan tam 52 yıl önce bugün gerçekleşen işgale "Kudüs'ün birleştirmesi ismini" vererek bunu çeşitli taşkınlıklarla kutluyor.