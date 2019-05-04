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GÜNCELLEME - İsrail Gazze'ye savaş uçaklarıyla hava saldırısı başlattı

İsrail ordusu, savaş uçaklarıyla abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırısı başlattığını duyurdu- Gazze Şeridi'nden atılan roketlerin sayısının 150'yi aştığı, İsrail'in hava saldırılarında Gazze'de 30'a yakın hedefin vurulduğu ifade edildi- İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 1 Filistinli şehit oldu, 7 kişi yaralandı - Gazze'den atılan roketler nedeniyle bir İsrailli kadının ağır yaralandığı bildirildi YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

04 Mayıs 2019 Cumartesi 17:51
GÜNCELLEME - İsrail Gazze'ye savaş uçaklarıyla hava saldırısı başlattı

KUDÜS (AA) - İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden bugün İsrail tarafına çok sayıda roket atılmasını gerekçe göstererek savaş uçaklarıyla bölgeye hava saldırısı başlattı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'deki Hamas ve İslami Cihad hedeflerine yönelik hava saldırısı başlattık." ifadesi kullanıldı.

Hava saldırılarında Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve İslami Cihad'a ait 30 yakın hedefin vurulduğu belirtildi.

Saldırının Gazze'den bugün İsrail tarafına atılan roketlere karşılık olarak başlatıldığı dile getirildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in Gazze Şeridi'ne yakın bölgelere roket atışlarının sürdüğü ve bölgede zaman zaman sirenlerin çaldığı ifade edildi.

Gazze'den bugün İsrail'e atılan roketlerin sayısının 150'yi aştığı, bu roketlerin büyük bir bölümünün İsrail'e ait "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından imha edildiği kaydedildi.

-1 Filistinli şehit oldu

Bölgede gerginlik artarken, atılan roketler nedeniyle İsrail ordusu bu sabah Gazze'nin kuzeyinde 2 ayrı noktaya hava saldırısı düzenlemiş, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bazı noktaları tank atışlarıyla vurmuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusunun sabah düzenlediği saldırılarda 1 Filistinli şehit oldu, en az 7 kişi yaralandı.

Son saldırılara ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Gazze'den atılan bir roketin İsrail güneyindeki Kiryat Gat kentine düşmesi sonucu 50 yaşlarında bir kadının şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu ağır yaralandığı kaydedildi.

-İsrail Gazze çevresindeki hava sahasını ve yolları kapattı

Dünden bu yana bölgede artan gerginlik nedeniyle İsrail tarafında Gazze Şeridi sınırına yakın bölgelerdeki yollar İsrail güçlerince ulaşıma kapatıldı, bazı sahillere girişler yasaklandı.

Öte yandan yerel basında, İsrail makamlarının bölgedeki askeri tırmanışın ardından bugün öğle saatlerinden itibaren 24 saat Gazze Şeridi'ne 10 kilometrelik mesafede hava sahasını kapatma kararı aldığı haberleri yer aldı.

Gazze Şeridi'nden dün açıldığı söylenen keskin nişancı ateşi sonucu sınırda 2 İsrail askeri yaralanmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda 2 Filistinli şehit olmuş, 2'si yaralanmıştı.

Ayrıca dün Gazze Şeridi sınırında 30 Mart'tan bu yana düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüşü Yürüyüşü" gösterilerine katılan 2 Filistinli İsrail askerlerince açılan ateş sonucu şehit edilmişti.


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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 17:51
  1. Filistin
  2. Gazze Şeridi
  3. İsrail

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