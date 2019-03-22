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GÜNCELLEME- İsrail askerleri Gazze'de 2 Filistinliyi şehit etti

- YARALI SAYISI EKLENDİ

22 Mart 2019 Cuma 20:32
GÜNCELLEME- İsrail askerleri Gazze'de 2 Filistinliyi şehit etti

GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 2 Filistinli şehit oldu, 55 kişi de yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Bureyc Mülteci Kampı sınırında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu göğsünden yaralanan 29 yaşındaki bir Filistinlinin şehit olduğunu belirtti.

Kudra ayrıca, Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen gösterilerde de 18 yaşında bir gencin şehit düştüğünü, 55 Filistinlinin de yaralandığını ifade etti.

Bakanlık Sözcüsü Kudra, daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 30 Filistinlinin yaralandığını belirtmişti.

- AA foto muhabiri de yaralandı

Gösterileri takip eden AA foto muhabiri Ali Cadallah da uluslararası hukukta kullanımı yasak olan patlayan mermi şarapnelinin isabet etmesi sonucu sol elinden hafif şekilde yaralanmıştı.

Cadallah, sağlık görevlilerince sınır hattından uzaklaştırılarak tedavi altına alınmıştı.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halka gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan beri süren bu gösterilere müdahalesinde 230'un üzerinde Filistinli şehit oldu.


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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 20:32
  1. "Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü"
  2. Filistinli
  3. Gazze
  4. şehit

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