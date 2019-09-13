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GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze sınırında 55 Filistinli'yi yaraladı

YARALI SAYISI EKLENDİ

13 Eylül 2019 Cuma 21:37
GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze sınırında 55 Filistinli'yi yaraladı

GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde Filistinli göstericilere müdahalesi sonucu 29'u gerçek mermiyle olmak üzere 55 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin doğu sınırında barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesi sonucu 29'u gerçek mermiyle olmak üzere 55 kişinin farklı yerlerinden yaralandığı belirtildi.

Açıklamada yaralıların durumuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu.


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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 21:37
  1. Büyük Dönüş yürüyüşü
  2. Gazze
  3. İsrail

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