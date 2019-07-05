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GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze sınırında 40 Filistinliyi yaraladı

Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahale eden İsrail askerleri, 22'si gerçek mermiyle olmak üzere 40 Filistinliyi yaraladıYARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

05 Temmuz 2019 Cuma 23:15
GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze sınırında 40 Filistinliyi yaraladı

GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine müdahalesinde 40 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğusunda düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine müdahale eden İsrail askerlerinin, 22'si gerçek mermiyle olmak üzere 40 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

- İsrail güçleri, Gazze sınırında 2 Filistinliyi gözaltına aldı

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'nin güney sınırındaki tellerden geçmeye çalışan 2 Filistinlinin gözaltına alındığını duyurdu.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.
İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu




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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 23:15
  1. "Büyük Dönüş Yürüyüşü"
  2. Gazze
  3. İsrail

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