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GÜNCELLEME- İsrail askerleri Gazze sınırında 26 Filistinliyi yaraladı

YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

08 Mart 2019 Cuma 19:19
GÜNCELLEME- İsrail askerleri Gazze sınırında 26 Filistinliyi yaraladı

GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesi sonucu 26 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin doğu sınırındaki gösterilere müdahalesi sonucu 22 kişinin gerçek mermiyle yaralandığı, 4 sağlık personelinin ise çeşitli şekillerde yara aldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin eylemlerde sağlık görevlilerini hedef alması kınanarak, uluslararası topluma sağlık personelinin korunması için üzerine düşen sorumluluğu üstlenme çağrısı yapıldı.

Öte yandan İsrail askerleri Gazze sınırında "sınır çitlerini geçtiği" gerekçesiyle 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı yazılı açıklamada, ordu güçlerinin Gazze'nin kuzey sınırında sınırı geçmeye çalışan 2 Filistinliyi gözaltına aldığını iddia etti.

İsrail ordusu, abluka altında tuttuğu Gazze'de sınıra 300 metreden fazla yaklaşılmasına izin vermezken, bu mesafeyi geçenlere ateş açarak ya da gözaltına alarak karşılık veriyor.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halka gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan beri süren bu gösterilere müdahalesinde 230'un üzerinde Filistinli şehit oldu.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 19:19
  1. Filistin
  2. Gazze
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