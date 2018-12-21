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GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze sınırında 20 Filistinliyi yaraladı

YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

21 Aralık 2018 Cuma 17:49
GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze sınırında 20 Filistinliyi yaraladı

GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 20 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada İsrail askerlerinin, Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş açması sonucu aralarında bir ilk yardım personelinin de bulunduğu 20 kişinin yaralandığı belirtildi.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 220'den fazla Filistinli şehit oldu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 17:49
  1. Filistin
  2. Gazze
  3. Gösteri

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