0553 313 94 23

GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze sınırında 16 Filistinliyi yaraladı

YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

31 Mayıs 2019 Cuma 20:25
GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze sınırında 16 Filistinliyi yaraladı

GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 16 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğusunda düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerinde İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 16 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yaralı Filistinlilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 20:25
  1. Filistin
  2. Gazze
  3. İsrail

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze sınırında 16 Filistinliyi yaraladı
    1. GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze..
    2. Balıkesirspor Baltok'ta olağanüstü..
    3. İçişleri Bakanlığından "Silivri..
    4. Suriye Türkmenlerinden Kerkük'teki..
    5. Rusya’nın AB Temsilcisi Chizhov:..
    6. TİKA'dan Azerbaycanlı gençlerin..
    7. Cezayir'de "Buteflika rejiminin..
    8. UEFA'dan Barış Telli paylaşımı
    9. İzmir'de kaçakçılık operasyonu
    10. Maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur..
    11. Bafra’da traktör devrildi: 1 ölü, 1..
    12. Tekirdağ'da tırla otomobil çarpıştı: 3..
    13. Cenk Tosun, aday kadrodan çıkarıldı
    14. Samsun'da hırsızlık operasyonu
    15. Tosya’da öldürülen 3 kişi toprağa..
    16. Öğrenci servisinin freni patladı,..
    17. A Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampı
    18. HSK'nin 2019 yılı ana kararnamesi
    19. Rüşvet iddiasında 2 memur adli..
    20. "İran nükleer anlaşmaya uymayı..
    21. Zonguldak'ta maden ocağında göçük
    22. Otobanda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
    23. Türkiye korkusu sardı: Eğer o da..
    24. Bakan Selçuk'tan öğrencilere başarı..
    25. Bugün (31 Mayıs) İstanbul, Ankara,..
    26. “Pinhan Restoran” davasının sanığı..
    27. İbrahim Öztek: "Bakü, en kısa zamanda..
    28. Antalya'da kayıp belediye çalışanının..
    29. Binali Yıldırım, Mahmutpaşa esnafını..
    30. BM, Bahreyn çalıştayına davet edilmedi
    23 Haziran seçimleriyle ilgili flaş gelişme! Görevleri iptal edildi
    23 Haziran seçimleriyle ilgili flaş gelişme! Görevleri iptal edildi
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi

    Günün Karikatürü

    31 Mayıs 2019
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı