0553 313 94 23

GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze sınırında 14 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 14 Filistinli gerçek mermiyle yaralandıYARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

25 Ocak 2019 Cuma 18:30
GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze sınırında 14 Filistinliyi yaraladı

GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 14 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin doğusunda düzenlenen gösterilere İsrail askerlerinin müdahalesinde 14 kişinin gerçek mermiyle yaralandığını belirtti.

Açıklamada, yaralıların sağlık durumuyla ilgili ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

Gösterilere, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin yanı sıra Filistinli grupların liderleri de katıldı.

Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 5 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 225'ten fazla Filistinli şehit oldu. Aynı dönemde İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısı ve tank atışlarında da en az 14 Filistinli hayatını kaybetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 18:30
  1. 14 Yaralı
  2. Büyük Dönüş yürüyüşü
  3. Gazze

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Soylu'nun kabulü
    1. Bakan Soylu'nun kabulü
    2. AK Parti'nin belediye başkan adayına..
    3. Hayvanlarda çiçek hastalığı nedir..
    4. Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun..
    5. "EduMAP" projesi kapanış çalıştayı
    6. Türkiye'den Europol'e ziyaret
    7. Etiyopya’da toplu mezarlar bulundu
    8. Son bir haftada 43 terörist etkisiz..
    9. Gençlerbirliği eski başkanlarından..
    10. Belçika'dan Venezuela açıklaması
    11. Muğla'da fırtına
    12. Milli Savunma Bakanlığından, son bir..
    13. AK Parti'nin önceki dönem İl Başkanı..
    14. On binlerce Kamerunlu Nijerya'ya sığındı
    15. "2023'ün güçlü Türkiyesi için her..
    16. Akıncı-Çavuşoğlu ortak basın toplantısı
    17. ABD'de Trump'ın akıl hocası gözaltına..
    18. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    19. Yaşlı çift bir gün arayla hayatını..
    20. Eski Büyükelçi Bulunç'tan KKTC Yorumu:..
    CHP ve İYİ Parti'nin elindeki anket kahkaha attırdı!
    CHP ve İYİ Parti'nin elindeki anket kahkaha attırdı!
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
    'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Ulaşım devi şirket iflas etti

    Günün Karikatürü

    25 Ocak 2019
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde