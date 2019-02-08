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GÜNCELLEME - İsrail askerleri biri çocuk iki Filistinliyi şehit etti

ŞEHİT VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

08 Şubat 2019 Cuma 19:38
GÜNCELLEME - İsrail askerleri biri çocuk iki Filistinliyi şehit etti

GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesi sonucu biri çocuk 2 Filistinli şehit oldu, 17 kişi yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin doğu sınırında düzenlenen gösterilerde açtığı ateş sonucu 14 yaşındaki Hasan İyad Şelebi ve 18 yaşındaki Hamza Muhammed İştivi'nin şehit olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 17 kişi gerçek mermiyle yaralandı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığına göre İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 230'dan fazla Filistinli şehit oldu.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 19:38
  1. Filistin
  2. Gazze
  3. Gösteri
  4. Hamza İştivi
  5. Hasan İyad Şelebi
  6. insan hakları ihlalleri
  7. İsrail askerleri
  8. şehit

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