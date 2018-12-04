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GÜNCELLEME - İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti

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04 Aralık 2018 Salı 09:09
GÜNCELLEME - İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti

TULKERM (AA) - İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerm kentine düzenlediği baskında başından yaralanan bir Filistinli şehit edildi.

Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Tulkerm'in batısındaki mahalleye baskın düzenleyen İsrail askerleri, olaya tepki gösteren Filistinlilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi kullanarak müdahale etti.

Sağlık kaynakları ise müdahale sırasında başından gerçek mermi ile yaralanan 18 yaşındaki Muhammed Husam Habali'nin hastaneye getirildiği ilk dakikalarda hayatını kaybettiğini aktardı.

- Şehit genç, zihinsel engelli

AA muhabirine konuşan Tulkerm aktivistlerinden Sami es-Saî, Habali'nin zihinsel engelli olduğunu ve yaralandığı sırada evinin yakınlarında (olayların yaşandığı bölge) bulunduğunu söyledi.

Habali için başsağlığı mesajı yayınlayan Fetih hareketi ise cenaze törenine katılım çağrısı yaptı.

İsrail askerleri sık sık aranan kişilere yönelik operasyon gerekçesiyle Filistin beldelerine baskınlar düzenliyor.


Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 09:09
  1. İsrail
  2. Tulkerm
  3. zihinsel engelli

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