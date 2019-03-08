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GÜNCELLEME - Isparta'da üniversite öğrencisinin av tüfeğiyle öldürülmesi

Gözaltına alınan zanlı tutuklandı- SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı:- "Toplumun kanayan bir yarası olan bireysel silahlanmayı, akabinde yaşanması olası cinayetleri şiddetle kınıyor, öğrencimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine, arkadaşlarına ve tüm sevenlerine de yüce Allah'tan sabır ve güç diliyorum" ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

08 Mart 2019 Cuma 18:15
GÜNCELLEME - Isparta'da üniversite öğrencisinin av tüfeğiyle öldürülmesi

ISPARTA (AA) - Isparta'da üniversite öğrencisinin av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Önceki gün Çünür Mahallesi'nde çıkan tartışmada aynı binada oturan M.G.'nin av tüfeğiyle ateş etmesiyle ağır yaralanan Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öğrencisi Enes Selçuk (22) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şüpheli M.G. gözaltına alınırken Isparta'ya gelen ailesi, Selçuk'un SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi morgundaki cenazesini alarak memleketleri Konya'ya götürürken gözyaşlarını tutamadı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

- SDÜ Rektörü Prof. Dr. Çarıkçı taziye mesajı yayımladı

SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, SDÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Enes Selçuk için taziye mesajı yayımladı.

Çarıkçı, mesajında insanın en doğal ve vazgeçilmez haklarından birinin de yaşama hakkı olduğunu bildirdi.

İnsanın yaşama hakkının sebep ne olursa olsun asla elinden alınamayacağını belirten Çarıkçı, şöyle devam etti:

"İnancımız ve değerlerimiz gereği de 'Allah'ın verdiği canı ancak Allah alır.' Oysa ilimiz sınırlarında yaşanan vahim bir olay sonucunda, hayatının baharında ve hayallerinin de henüz çok başında olan gencecik bir evladımız, Enes Selçuk, haddini aşmış elim bir silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmiştir. Yaşanan bu talihsiz olay Isparta kadar SDÜ ailesi olarak bizleri derinden yaralamış ve yasa boğmuştur. Bu olay sonrasında SDÜ olarak, toplumun kanayan bir yarası olan bireysel silahlanmayı, akabinde yaşanması olası cinayetleri şiddetle kınıyor, öğrencimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine, arkadaşlarına ve tüm sevenlerine de yüce Allah’tan sabır ve güç diliyorum."

Isparta'da aynı binada oturan M.G. ile üst katındaki üniversite öğrencisi Enes Selçuk arasında tartışma çıkmış, M.G. balkondan ateş açarak, binanın önünde bulunan Enes Selçuk'u yaralamıştı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 18:15
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