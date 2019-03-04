0553 313 94 23

GÜNCELLEME - İş arkadaşını silahla yaralayıp kamyonetten düşürmüş

Kırklareli'nde, silahla yaralandıktan sonra ayakları bağlı şekilde kamyonetle taşınırken yola düşerek hayatını kaybeden kişinin gözaltına alınan iş arkadaşı tutuklandı - Tutuklanan şüphelinin cinayeti itiraf ettiği öğrenildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

04 Mart 2019 Pazartesi 20:50
GÜNCELLEME - İş arkadaşını silahla yaralayıp kamyonetten düşürmüş

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, silahla yaralandıktan sonra ayakları bağlı şekilde kamyonetle taşınırken yola düşerek hayatını kaybeden kişinin gözaltına alınan iş arkadaşı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri, Asilbeyli köyünde yolda ölü bulunan Okan Algur'un (29) cinayet şüphelisini tespit etti.

Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonla Babaeski ilçesindeki Gündüz Onat Festival Alanı'nda yakalanan Önder Mola gözaltına alındı.

Geniş güvenlik önlemleri altında Kırklareli Devlet Hastanesi'ne getirilen şüpheli, sağlık raporunun alınmasının ardından, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

Mola'nın ilk ifadesinde, aralarında tartışma çıkan iş arkadaşını Asilbeyli köyünde bir arazide vurduğunu, ölmemesi üzerine ayaklarını iple bağladıktan sonra kamyonet kasasına koyduğunu, Babaeski ilçesine doğru seyir halindeyken Okan Algur'un kamyonet kasasından düştüğünü fark ettiğini söylediği öğrenildi.

Babaeski ilçesine geldiğinde kamyoneti bir araziye bırakarak kaçtığını aktaran Mola'nın pişman olduğunu dile getirdiği ifade edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mola, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Algur'un cenazesi ise Babaeski ilçesinde toprağa verildi.

- Olay güvenlik kamerasına yansıdı

Olayla ilgili çalışma yürüten jandarma ekipleri, yaralının kamyonet kasasından düştüğü anların yer aldığı güvenlik kamerası kayıtlarına ulaştı.

Kayıtlarda, Mola'nın kullandığı kamyonetin Asilbeyli köyünde kasisten geçerken kasadan bir kişinin düştüğü, şüphelinin hızla olay yerinden kaçtığı görülüyor.

- Olay

Önceki gün Asilbeyli köyünde yolda bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, vücudunda darp izleri olan ve silahla vurulduğu tespit edilen Okan Algur'un öldüğünü belirlemişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 20:50
  1. cinayet
  2. kamyonet
  3. Zanlı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: Spor Toto Süper Lig
    1. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    2. ABD’li aktör Luke Perry hayatını..
    3. Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 3 -..
    4. Erbakan Vakfı'ndan tepki: Siyasi..
    5. 25 yaşındaki genç yol kenarında ölü..
    6. Bakan Dönmez’den madenlerle ilgili..
    7. Trump'a ve çevresine "adaleti..
    8. Trabzonspor başladı, Kasımpaşa bitirdi
    9. İşe gitmek için evden çıktı, kurtla..
    10. Mevlüt Uysal: Büyükçekmece Avrupa..
    11. ABD-Rusya Genelkurmay Başkanları..
    12. "Samsun tarihteki öncü rolünü tekrar..
    13. İslam İşbirliği Teşkilatından Myanmar..
    14. Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı:..
    15. Altay-Balıkesirspor Baltok maçının..
    16. Mustafa Denizli ikinci yarıya çıkmadı
    17. Binalı Yıldırım: ”Büyükçekmece..
    18. Ukrayna’da Türklerin yaşadığı evde..
    19. Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a..
    20. Guaido, Venezuela’ya döndü
    21. Çocukların yüzünü güldüren Bir Çocuk..
    22. Arnavutköy'deki silahlı kavgayla..
    23. Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı..
    24. "Yılın Otomobili" Jaguar I-PACE oldu
    25. Başkan Erdoğan Bartın Valiliğini..
    26. Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm
    27. Dilipak'tan canlı yayında bomba..
    28. Rusya'daki sabit varlıklara yatırım..
    29. Mustafa Denizli rahatsızlandı
    30. "Üreten herkese destek olma sözü..
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Brunson vatandaşlık değiştirdi! Bakın hangi vatandaşlığa geçti
    Brunson vatandaşlık değiştirdi! Bakın hangi vatandaşlığa geçti
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk